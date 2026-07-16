L'Aston Villa spinge per Estupinan: trattativa avanzata con il Milan

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Oggi alle 16:24Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
Trattativa in fase avanzata tra il Milan e l'Aston Villa per Estupinan. Il club inglese è fiducioso di riuscire a chiudere l'affare in tempi brevi

L'Aston Villa continua a lavorare sul mercato e ha avviato i primi concreti contatti per Pervis Estupinan, terzino sinistro ecuadoriano in uscita dal Milan, ex Brighton. Il classe 1998 viene considerato il sostituto ideale di Lucas Digne, prossimo a diventare un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. 

A fronte di questa pesante cessione, i Villans starebbero cercando di stringere i tempi per mettere a disposizione di Unai Emery un nuovo terzino già per questi primi, intensi ed importanti, giorni di lavoro. E dall'Inghilterra filtra discreto ottimismo, come riportato dai colleghi del The Telegraph che addirittura parlano di trattativa in fase avanzata tra il Milan e l'Aston Villa, con il club di Premier League fiducioso di riuscire a chiudere l'operazione con il club rossonero a stretto giro. 