Letizia: "Estupinan, alla faccia di chi lo ha deriso, ha più offerte dei presunti campioni difesi negli ultimi anni"

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso nel corso del suo editoriale su Sportitalia sulle cessioni che deve portare a termine il Milan.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso nel corso del suo editoriale su Sportitalia sulle cessioni che deve portare a termine il Milan: "Inizia una fase fondamentale tanto quanto quella dei primi colpi: il momento di cedere gli esuberi che nel progetto tecnico di Amorim non hanno contesto. Mai come quest’anno non è un fatto di soldi: Gerry li ha, li ha messi, li mette e li metterà. Tuttavia, avere una rosa di potenziali convocati per la tournée di oltre 30 giocatori rischia di compromettere la buona riuscita degli allenamenti e di creare malcontenti all’interno di un gruppo che, invece, a oggi è sano e in pieno controllo di Amorim.

Al di là del povero Estupinan, che, alla faccia dei milanisti da social che lo hanno deriso, ha più offerte dei presunti campioni difesi negli ultimi anni, peraltro da una squadra come l’Aston Villa che gioca in Premier e farà la Champions, i nomi caldi sono quelli di Tomori, Fofana e Loftus-Cheek. Il difensore è arrivato palesemente a fine ciclo: tirare sulla valutazione è, a mio parere, inutile, anzi. Qualora qualcuno si presentasse seriamente con una proposta, accettare di corsa e ringraziare sarebbe l’unica cosa giusta da fare. Discorso fotocopiabile per RLC, mentre per il francese la situazione è diversa: l’ex Monaco è in quel limbo tra l’essere una scommessa da Premier, come pensa lui, o materiale da Turchia, come al momento racconta il mercato".