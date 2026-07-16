Primo Piano Una scommessa chiamata Zaniolo: il Milan potrebbe davvero fare rinascere il suo talento?

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Un focus sul momento di Nicolò Zaniolo, oggi ancora in forza all'Udinese ma con uno spiraglio sul mondo Milan: sarà lui il rinforzo per Amorim?

L'estate del Milan prosegue tra riflessioni, idee e continui dialoghi con agenti e giocatori. Sì perchè nelle idee della dirigenza rossonera, il lavoro per rinforzare la rosa di mister Ruben Amorim non può ritenersi completato, anzi. Finora sono arrivati Cissè, Gonçalo Ramos e Mario Gila, oltre ai diversi giocatori rientrati dai rispettivi prestiti. Questo Milan però ha bisogno di qualcosa di più in attacco, e le voci che collegano Nicolò Zaniolo al mondo Milan si farebbero sempre più insistenti. La domanda va a voi: vale la pena puntare su un talento a caccia di riscatto?

INCONTRO CON L'AGENTE

Come riportato da Tuttosport, la dirigenza milanista ha già avuto dei contatti e degli incontri con l'agente di Zaniolo Claudio Vigorelli. Sì, perchè non è un mistero la situazione delicata tra l'ex Roma e l'Udinese per il nuovo contratto. A rendere ancora più teso il clima tra le parti c'è la decisione di Zaniolo di non presetarsi agli allenamenti della squadra bianconera (ha presentato un certificato medico per giustificare la sua assenza). Un addio che quindi semberebbe quasi scontato e ormai delineato, con la valutazione del cartellino del giocatore che si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro.

UN TALENTO DA RITROVARE?

Anche se l'età non è più quella di un giovane in ascesa, Nicolò Zaniolo rappresenta ancora quell'eterna promessa del calcio italiano non mantenuta completamente. Dalla convocazione da appena maggiorenne con la Roma contro il Real Madrid ai primi gol segnati in Serie A in giallorosso. Tra le sue vittime preferite, nei primi anni a Roma proprio il Milan, contro qui Zaniolo segnò due reti (Roma-Milan 1-1 2018/19 e Roma-Milan 2-1 2019/20). Dopo la rottura con la Roma, le tante esperienze all'estero non hanno sicuramente aiutato la continuità di un giocatore che, ricordiamo è stato vittima di un grave infortunio al crociato anteriore ormai sei anni fa. Poco ritmo quindi, pochi gol e quindi il ritorno in Italia prima all'Atalanta e poi alla Fiorentina. Esperienze poco fortunate e senza mai lasciare il segno. L'anno scorso la rinascita all'Udinese, di cui Zaniolo è diventato leader in campo. Oggi la sua carriera si trova a un bivio, tra la possibilità di provare l'ultimo salto in una grande o proseguire in un braccio di ferro con l'Udinese. Può davvero essere la scelta giusta per il Milan?