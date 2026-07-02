Primo Piano ESCLUSIVA MN - Bianchin (Gazzetta): "Il Milan ha la volontà di valutare l'affare van Dijk. Difensore? Credo che il nome non l'abbiamo ancora fatto"

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In esclusiva a MilanNews.it il collega de La Gazzetta dello Sport Luca Bianchin ha fatto il punto sul calciomercato in entrata del Milan

Il Milan sogna Virgil van Dijk. Il difensore, e capitano, del Liverpool è un desiderio di Zlatan Ibrahimovic, che già in primavera ha cominciato a coltivare questa suggestione. Ma quante possibilità di sono dietro quest'operazione apparentemente molto complicata? Di questo ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega de La Gazzetta dello Sport Luca Bianchin.

Van Dijk Milan è un’idea di Ibrahimovic che si concretizzerà mai in trattativa o rimarrà tale?

"Difficile dirlo. Sulla Gazzetta abbiamo riportato quello che abbiamo saputo: Ibrahimovic in primavera ha parlato apertamente in società della volontà di portare Van Dijk al Milan e l’idea è arrivata a Cardinale. Da qui in avanti, dipenderà dalle valutazioni sui costi e dalla reazione eventuale di Virgil e Liverpool".



C’è la voglia (e l’ambizione) da parte del club di provare a regalare ad Amorim un giocatore del genere?

"Cardinale ha cambiato atteggiamento in estate, come tutti hanno notato: ha smesso di delegare e iniziato ad agire - non solo a decidere - in prima persona, dopo aver parlato con il suo gruppo di lavoro. Gonçalo Ramos dimostra che alcuni parametri sono cambiati e c’è voglia di dimostrare di poter fare bene".

Quali potrebbero essere, tra i tanti, gli ostacoli a questa trattativa?

"Certo, gli ostacoli sono molti. L’ingaggio di Van Dijk, la volontà del Liverpool che ha già perso Konaté, le riflessioni di Virgil sul suo futuro. L’eliminazione dell’Olanda dal Mondiale, quanto meno, può accelerare il processo".

Che lei sappia: Ibrahimovic ci ha già parlato?

"No, a quanto sappiamo non c’è una trattativa in corso, soltanto la volontà di Ibrahimovic e del club di valutare l’operazione".

Cambiando discorso: Gonçalo Inacio. È lui il prescelto per la difesa? Quand’è che il Milan potrebbe affondare - eventualmente - il colpo decisivo?

"Gonçalo Inacio è sicuramente un nome nella lista del Milan, anche se credo che altri nomi di quella lista non siano ancora pubblici. Probabilmente non abbiamo ancora fatto il nome del prossimo difensore centrale del Milan. Quello che abbiamo capito è che c’è volontà di investire. Lo Sporting per Inacio chiede 40-50 milioni e questo non è bastato per far cancellare il nome dalla lista. Conferma che il Milan abbia messo in conto di spendere una cifra importante".

Oltre al difensore, o ai difensori, il Milan regalerà ad Amorim anche un colpo importante a centrocampo?

"Io credo che ora sia importante capire chi lascerà il Milan, chi verrà ceduto o anche solo prestato. A quel punto, capiremo di più. Certo alcuni acquisti sono quasi scontati. Il centrocampista ma anche un attaccante, idealmente un attaccante di destra - se possibile mancino - che permetta ad Amorim di giocare con due uomini (l’altro è evidentemente Pulisic) dietro a Gonçalo Ramos".