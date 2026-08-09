News ESCLUSIVA MN - Koné (portiere Costa d'Avorio): "Maignan è il miglior portiere della Serie A. È al livello di Courtois e Donnarumma. Ma potrebbe giocare in un club ancora più grande..."

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Intervista esclusiva a Mohamed Koné, portiere della Costa d’Avorio all'ultimo Mondiale, realizzata dal giornalista Alessandro Schiavone per MilanNews.it. L’estremo difensore ivoriano ha parlato del suo idolo Mike Maignan, esaltandone le qualità e mettendolo sullo stesso piano di alcuni dei migliori portieri del mondo.

Chi è il tuo portiere preferito in Serie A?

“Da piccolo mi piaceva molto De Gea. Ma il mio idolo in questo momento è Mike Maignan. Per noi giovani portieri è un esempio. Per me è il miglior portiere del campionato italiano. Quando vedi le sue partite e le sue prestazioni, è davvero impressionante. Il suo livello è altissimo. È semplicemente un esempio per tutti noi”.

Ma è all’altezza di Courtois, Donnarumma, Alisson ed Emiliano Martinez?

“Ovvio che sì! Non necessariamente è più forte di loro, ma è al loro livello, perché è un portiere di altissima caratura. Ha tutto per giocare nei top club”.

Il Milan non è un top club?

“Anche il Milan lo è, ma lui può andare ancora più in alto!”.