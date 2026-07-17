Quale sarà il futuro di Leao? Pasotto: "Ecco i piani del Milan"

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Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro al Milan di Rafael Leao, attaccante portoghese

Ha preso ufficialmente il via la nuova avventura del Milan. Il raduno di lunedì ha inaugurato la preparazione alla stagione 2026/27, la prima sotto la guida di Ruben Amorim.

Il tecnico portoghese, scelto dalla proprietà e presentato da Gerry Cardinale, avrà la missione di riportare il club ai livelli che gli competono. I primi allenamenti saranno dedicati ai suoi concetti di gioco, mentre la società resta impegnata sul mercato.

La dirigenza lavora per individuare gli innesti necessari al nuovo progetto. L'obiettivo è mettere a disposizione dell'allenatore una squadra competitiva in Italia e in Europa

Intanto Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro al Milan di Rafael Leao, attaccante portoghese: "Spingersi a mettere nero su bianco che se ne andrà al cento per cento, rimane un rischio. Nel calcio non si sa mai. Ma fino a un buon novanta, questo sì, possiamo arrivarci. D'altra parte la dirigenza rossonera lo ha chiarito espressamente al suo entourage (Mendes compreso, sebbene il super agente non abbia in carico una procura ufficiale): il giocatore è sulla lista dei partenti, occorre portare offerte sul tavolo".