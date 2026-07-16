Visnadi su Cardinale: "Oggi c'è la sua figura, ha scelto Amorim e lo proteggerà"

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Un breve estratto delle parole di Gianni Visnadi, giornalista che è intervenuto così a Radio Radio sul momento del Milan

Prosegue con cauto ottimismo l'estate caldissima di questo nuovo Milan targato Ruben Amorim. Lo sappiamo: dopo settimane di agonia e perplessità, la stagione dei rossoneri sembra aver finalmente presto forza, soprattutto nelle ultime settimane. Il calciomercato del Milan infatti ha finora qui regalato Cissè e Gonçalo Ramos e Mario Gila, da poco ufficializzato. Questo anche per merito dell'importante impronta che sta provando a dare mister Amorim, al centro del progetto rossonero sia da allenatore che da manager. Il tecnico portoghese è stato scelto in prima linea da Gerry Cardinale, e il feeling tra i due sembra essere tutt'altra cosa rispetto al passato. Nè Fonseca nè Allegri: Cardinale ha voluto la scommessa Amorim con tutto se stesso. Così, in merito a questi primi giorni rossoneri di Ruben Amorim, Gianni Visnadi, giornalista, è intervenuto a Radio Radio. Un estratto delle sue considerazioni:

"Non è tanto se Amorim abbia imparato qualcosa dagli errori fatti con il Manchester United. La cosa piu importante è che sia il Milan ad aver imparato qualcosa dai fallimenti precedenti. Peggio di come è stato trattato quel signore e quel grande allenatore di Fonseca di certo non sarà. La societa di prima non esiste più, oggi c'è una sola figura, quella del proprietario, che ha scelto Amorim e che lo proteggerà. Si tratta di capire se Amorim sia bravo o non sia bravo. Certo, io non credo che si arrivi al Manchester Utd a caso...".