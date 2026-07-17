Ex Milan, Daniel Maldini può andare al Sassuolo di Aquilani

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Oggi alle 00:35News
di Manuel Del Vecchio
Oggi all'Atalanta, l'ex Milan Daniel Maldini è nel mirino del Sassuolo

L'ex Milan Daniel Maldini può cambiare nuovamente squadra. Dopo essere rientrato dal prestito alla Lazio, Maldini è in uscita dall'Atalanta: su di lui c'è il Sassuolo di Aquilani, che dopo la super cessione di Muharemović è pronto ad investire per rinforzare la squadra.

L'Atalanta, prima di lasciarlo partire, vuol definire l'arrivo di Kerim Alajbegovic del Bayer Leverkusen: la Dea è sempre più vicina al bosniaco e potrebbe dare presto il via libera all'ex rossonero per cambiare casacca.