Bianchin: "Amorim vuole stare al centro del Milan"

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Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Ruben Amorim e i suoi metodi da allenatore del Milan

Per il Milan prende forma una nuova fase. Il raduno di lunedì ha segnato l'inizio della preparazione in vista della stagione 2026/27, la prima con Ruben Amorim in panchina.

L'allenatore portoghese, voluto con decisione dalla proprietà e presentato da Gerry Cardinale, dovrà restituire fiducia e risultati alla squadra. Le prime settimane saranno dedicate all'apprendimento dei suoi principi tattici, mentre il club continua a seguire il mercato.

La dirigenza punta a completare la rosa con innesti mirati. L'obiettivo è fornire ad Amorim un gruppo competitivo per affrontare al meglio gli impegni in Italia e in Europa.

Intanto Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Ruben Amorim e i suoi metodi da allenatore del Milan: "Amorim vuole stare al centro del Milan ed è quasi un bisogno fisico. Durante la prima esercitazione della stagione, lunedì pomeriggio, stava in mezzo al campo, la sua vecchia posizione da calciatore, e istintivamente cercava la palla, la rubava a Gila, quasi andava a saltare sui rinvii del portiere. In un video, lo si vede partecipare a un torello dei giocatori con entusiasmo fuori scala. Un po' è scherzo, un po' voglia di partecipare. Vedendolo da vicino, si ha l'impressione di un uomo alla ricerca della gioia di allenare, di quel fuoco dentro di sé che il Manchester United - altro che diavoli - ormai spegne a tanti. E poi, è impossibile non notare come Amorim in alcune situazioni sia l'opposto di Allegri".