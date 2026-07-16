Ordine sull'acquisto di Ramos: "Cardinale mi ha ricordato il primo Berlusconi con Donadoni"

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Il giornalista Franco Ordine ha parlato del futuro di Rafael Leao che ha già annunciato nelle scorse settimane di voler lasciare il Milan

Intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha parlato così di Ruben Amorim e del suo impatto al Milan: "Amorim si porta dietro da una parte l'idea del calcio dominante, dall'altra però anche l'ombra del fallimento allo United. Dal punto di vista umano, aver preso questa botta in testa a Manchester gli può servire. Ora si dovrà misurare con un calcio diverso, con giocatori che conosce e con un ambiente che fa in fretta a bruciare gli idoli o a santificarli".

In merito al futuro di Rafael Leao e dell'arrivo in rossonero di Gonçalo Ramos, Ordine ha invece dichiarato: "Dovrebbe andare via, il problema è trovare chi lo prende. E' questo il vero punto. Se il Milan riuscirà a prendere 60 milioni di euro dalla sua cessione? Faccio fatica a pensarlo. L'iper valutazione di Gonçalo Ramos? Sono rimasto sorpreso. L'allenatore ha chiesto un attaccante, ha fatto il nome di Gonçalo Ramos, Cardinale è andato e senza discussioni lo ha preso. Mi ha ricordato quello che aveva fatto il primo Berlusconi con Donadoni".