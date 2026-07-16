L'ex Milan Vulcano è pronto ad allenare: siederà sulla panchina del Monza Primavera
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Luciano Vulcano, ex assistente di mister Pioli al Milan, è pronto a cominciare la carriera da allenatore: siederà sulla panchina del Monza Primavera
"Ho studiato le lingue, la comunicazione, la gestione del gruppo e del self. Da collaboratore e da vice ho lavorato con campioni e ho imparato molto: oggi mi sento un primo allenatore e aspetto la panchina giusta per cominciare". Parole di Luciano Vulcano di qualche settimana fa, rilasciate a gianlucadimarzio.com
Oggi l'ex assistente di Pioli al Milan - in rossonero ha vinto uno scudetto - è pronto per cominciare la sua carriera da allenatore: Vulcano ha accettato la proposta del Monza e sarà l'allenatore della Primavera dei brianzoli.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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