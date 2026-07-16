Amelia su Leao: "Quello dell'anno scorso non credo possa essere di supporto"

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Marco Amelia, ex rossonero, a TMW Radio ha parlato così: "Sono i risultati e il modo di comunicare che non sono ancora vicino alla storia del Milan"

Il Milan ha dato ufficialmente il via a una nuova stagione. Il raduno di lunedì ha aperto la preparazione per il campionato 2026/27, il primo con Ruben Amorim alla guida tecnica.

L'allenatore portoghese, fortemente voluto dalla proprietà e presentato da Gerry Cardinale, dovrà rilanciare entusiasmo e risultati dopo un periodo complicato. Le prime sedute serviranno a trasmettere i suoi principi tattici, mentre il mercato resta in pieno fermento.

La dirigenza è impegnata nella ricerca dei rinforzi più adatti. L'obiettivo è costruire una rosa capace di competere ai massimi livelli sia in Italia che in Europa.

Intanto Marco Amelia, ex rossonero, a TMW Radio ha parlato così: "Sono i risultati e il modo di comunicare che non sono ancora vicino alla storia del Milan. Spero possa migliorare. Questo facilita il lavoro del tecnico e del gruppo. Io credo abbiano visto se Goncalo Ramos e Gila fossero adatti a inserirsi in questo contesto. Credo che vogliano capire cosa fare con Leao, quello dello scorso anno non credo possa essere di supporto e potrebbero valutare la cessione. Vedo un Milan in difficoltà. Poi è un ambiente che vive di entusiasmo, magari un inizio di campionato fatto bene ti trascina pure".