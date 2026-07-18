Braglia sul Milan: "Se rimarranno Maignan, Pulisic e Rabiot può puntare al titolo"
Il nuovo percorso del Milan è cominciato ufficialmente. Il raduno di lunedì ha aperto la preparazione alla stagione 2026/27, che vedrà Ruben Amorim al debutto sulla panchina rossonera.
Il tecnico portoghese, fortemente sostenuto dalla proprietà e presentato da Gerry Cardinale, è chiamato a rilanciare entusiasmo e risultati. I primi allenamenti serviranno a introdurre il suo metodo di lavoro, mentre il club resta concentrato sulle operazioni di mercato.
La dirigenza è al lavoro per completare la squadra con i profili giusti. L'obiettivo è essere competitivi sia in Italia sia in Europa.
Intanto Simone Braglia, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Vediamo se rimarranno Maignan, Pulisic e Rabiot e vedremo a quel punto che Milan sarà. Il Milan oggi se restano quei tre può puntare al titolo. E lì valuterò il lavoro della società che li ha fatti restare. La Juve deve prendere quei tre leader che ha il Milan per competere in alto, per il titolo".
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