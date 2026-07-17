Galliani, parole al miele per Messi: “È straordinario, non ci sono ventenni al suo livello”

vedi letture

Galliani parla di Leo Messi.

L'ex amministratore delegato di Milan e Monza Adriano Galliani ha parlato di Leo Messi a Sky Sport. Queste le sue parole.

"Sono giocatori che non hanno tempo e non hanno età, sono straordinari. Messi è un campionissimo, in questo momento faccio fatica a vedere un ragazzo di 20 anni al suo livello, sono campioni inarrivabili. Prima Ronaldo il fenomeno, adesso lui. Piangevo quando ricordavo che il Brasile del 2002 aveva Ronaldo come punta e come mezze punte Rivaldo e Ronaldinho, poi ho visto kaka e non ho detto più niente. Certo, Messi è straordinario, cosa ha fatto negli ultimi minuti contro l'Inghilterra, per chi ama il calcio è una delizia"