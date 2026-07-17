Bonanni: "Il Milan è la squadra da cui ci si aspetta di più"

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Massimo Bonanni, su TMW Radio, parlando degli allenatori di Serie A si è soffermato anche sul nuovo tecnico rossonero: le sue parole

È ufficialmente partita la nuova era del Milan. Con il raduno di lunedì sono iniziati i lavori in vista della stagione 2026/27, la prima affidata a Ruben Amorim.

L'allenatore portoghese, fortemente voluto dalla proprietà e presentato da Gerry Cardinale, è chiamato a rilanciare la squadra dopo un periodo complicato. Le prime sedute saranno dedicate all'apprendimento dei suoi principi tattici, mentre il club continua a monitorare il mercato.

La dirigenza punta a individuare i profili ideali per rinforzare l'organico. L'obiettivo è mettere a disposizione del tecnico una rosa pronta a competere ai massimi livelli.

Intanto Massimo Bonanni, su TMW Radio, parlando degli allenatori di Serie A si è soffermato anche sul nuovo tecnico rossonero: "Io punto su Amorim. Secondo me il Milan è la squadra da cui ci si aspetta di più".