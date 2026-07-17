Cagliari, clamoroso Belotti: salta tutto dopo le visite mediche

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Il Gallo Belotti non si trasferirà al Cagliari dopo un problema emerso durante le visite mediche.

Clamoroso quanto successo al Cagliari e ad Andrea Belotti, ex attaccante dei rossoblù attualmente svincolato. Dopo la scorsa stagione, i sardi avevano raggiunto l'accordo con l'attaccante per il rinnovo del contratto, ma oggi qualcosa è andato storto.

A seguito delle visite mediche infatti, avvenute per controllare la situazione clinica e fisica del ragazzo a causa del lungo infortunio procuratosi la scorsa stagione, la società cagliaritana ha riscontrato dei problemi nel giocatore che hanno portato alla decisione di non tesserarlo per la prossima stagione. Il Gallo dunque torna sul mercato da svincolato.