Serafini: "Cardinale dia la sterzata più importante per il nuovo corso societario: escluda Ibrahimovic"

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Nel corso del suo editoriale su MilanNews.it, il giornalista Luca Serafini si è così espresso sulla presenza nel Milan di Gerry Cardinale.

Nel corso del suo editoriale su MilanNews.it, il giornalista Luca Serafini si è così espresso sulla presenza nel Milan di Gerry Cardinale: "Il presenzialismo quasi esasperato di Gerry Cardinale rispetto alla quotidianità rossonera, è in gravissimo ritardo di 4 anni. In attesa di vedere se a questa assiduità seguiranno fatti concreti nell’allestimento e nell’ambizione di una rosa altamente competitiva, dia la sterzata più importante per il nuovo corso societario (se finalmente è stato imboccato, un nuovo corso): escluda Zlatan Ibrahimovic da qualsiasi ingerenza gestionale".

Serafini parla così di Adani

Primo pensiero ai Mondiali. È stata una grande passerella individuale, talenti e stelle di valore, con poche proposte di squadra salvo qualcuna di quelle meno attese. Rare le belle partite, premiate dalla formula soprattutto piccole nazioni e Nazionali modeste. Suggestiva la finale tra Spagna e Argentina, unite dall’idioma, divise dalla storia. Iberici solidissimi, coraggiosi e bene organizzati, sudamericani con più qualità. Nessun pronostico e nessuna preferenza: vinca il migliore. Partita da godere, speriamo di livello più alto della media fin qui espressa.

Costretti al divano per la terza volta consecutiva, noialtri italiani non abbiamo potuto far altro che discettare e giudicare vicende altrui. Violento il linciaggio cui è sottoposto Lele Adani, non tanto e non solo dal pubblico, ma soprattutto da giornalisti o presunti tali. Un massacro, per lo più da parte di frustrati perché ai margini dell’evento. (Giorni fa, sulla cloaca social che è X ex Twitter, mi sono imbattuto persino nell’attacco di un “collega” ai telecronisti di Wimbledon, sferzante e livoroso. L’etica è finita sotto gli zerbini, la casta si è infettata all’interno (non da oggi), l’Ordine professionale è ormai in letargo su queste vicende: si occupa solo dei ritardi nel pagamento annuale del bollino, il resto non è interessante).