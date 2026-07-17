Il CEO del New York FC: "Se il Milan non vuole lasciare Pulisic, tutto è morto in partenza"

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Il CEO del New York City FC ha parlato del possibile interessamento per Christian Pulisic, attaccante del Milan

Nelle ultime settimane, forti anche dell'entusiasmo che si è generato negli Stati Uniti per il calcio, sono state alimentate delle voci secondo cui il New York City sarebbe stato intenzionato ad acquistare Christian Pulisic dal Milan. Proprio in merito a queste indiscrezioni è intervenuto Brad Sims, CEO della formazione statunitense, che ha parlato ai microfoni del portale newyorkese amNewYork, esprimendosi sulla situazione legata a Christian Pulisic.

PULISIC: SE IL MILAN NON VUOLE LASCIARLO ANDARE, È TUTTO MORTO IN PARTENZA

Le parole di Brad Sims, CEO del New York City FC, su un possibile arrivo di Pulisic: "In fin dei conti, siamo convinti che Christian vorrà giocare nella MLS, che vorrà tornare a casa. In qualunque momento ciò avverrà, crediamo e speriamo che il New York City FC si trovi molto in alto nella lista delle squadre in cui gli piacerebbe giocare. Per poter mandare in porto un'operazione del genere, se l'AC Milan non vuole lasciarlo andare, allora è tutto morto in partenza. Se chiedessi a uno qualsiasi dei miei 29 colleghi in giro per la lega se sarebbe interessato ad avere Christian Pulisic nella propria squadra, sono praticamente certo che otterresti 29 risposte affermative. Da questo punto di vista è una domanda facile a cui rispondere. Ci piacerebbe averlo? Sì. A qualsiasi squadra della MLS piacerebbe averlo? Sono quasi sicuro che la risposta sarebbe sì. Alla MLS, dal punto di vista della lega, piacerebbe avere Christian Pulisic qui? Penso che anche in questo caso la risposta sarebbe sì"