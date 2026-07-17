Gozzini: "Amorim, prime impressioni positive. Entusiasmo del gruppo più che confortante"
Siamo già giunti al quinto giorno di lavoro per il nuovo Milan del tecnico Ruben Amorim. Dal raduno di lunedì scorso la squadra rossonera è scesa in campo ogni mattina per lavorare in una seduta breve ma intensa. L'allenatore portoghese si sta guardando intorno e soprattutto sta conoscendo la squadra e prendendo le misure con le strutture che lo ospiteranno per tutta la stagione. Sulla Gazzetta dello Sport, la giornalista Alessandra Gozzini ha parlato delle prime sensazioni di Amorim a Milanello.
LE PRIME IMPRESSIONI DI AMORIM ALLA GUIDA DEL MILAN
Alessandra Gozzini ha rivelato le prime impressioni di Ruben Amorim alla guida del Milan: "Ha trovato nella squadra un interlocutore perfetto: i giocatori raccolgono le sue idee, sono curiosi e partecipi alle nuove proposte. Le prime impressioni sono positive e la risposta dal campo è quella che l’allenatore aspettava con più apprensione. L’entusiasmo che ha riscontrato nel gruppo è stato più che confortante. Colpito, per il resto, dalla presenza efficiente del club, dall’orgnanizzazione che ha trovato intorno alla squadra".
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