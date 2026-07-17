Gozzini: "Amorim, prime impressioni positive. Entusiasmo del gruppo più che confortante"

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Alessandra Gozzini ha raccolto e condiviso le prime sensazioni di Ruben Amorim come allenatore del Milan a Milanello

Siamo già giunti al quinto giorno di lavoro per il nuovo Milan del tecnico Ruben Amorim. Dal raduno di lunedì scorso la squadra rossonera è scesa in campo ogni mattina per lavorare in una seduta breve ma intensa. L'allenatore portoghese si sta guardando intorno e soprattutto sta conoscendo la squadra e prendendo le misure con le strutture che lo ospiteranno per tutta la stagione. Sulla Gazzetta dello Sport, la giornalista Alessandra Gozzini ha parlato delle prime sensazioni di Amorim a Milanello.

LE PRIME IMPRESSIONI DI AMORIM ALLA GUIDA DEL MILAN

Alessandra Gozzini ha rivelato le prime impressioni di Ruben Amorim alla guida del Milan: "Ha trovato nella squadra un interlocutore perfetto: i giocatori raccolgono le sue idee, sono curiosi e partecipi alle nuove proposte. Le prime impressioni sono positive e la risposta dal campo è quella che l’allenatore aspettava con più apprensione. L’entusiasmo che ha riscontrato nel gruppo è stato più che confortante. Colpito, per il resto, dalla presenza efficiente del club, dall’orgnanizzazione che ha trovato intorno alla squadra".