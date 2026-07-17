Lutto per Silvio Baldini, è scomparsa la figlia Valentina a 30 anni

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Grave lutto per Silvio Baldini, CT dell'Italia U21: è scomparsa la figlia Valentina a 30 anni, affetta da una malattia sin dalla nascita

Un grave lutto ha colpito Silvio Baldini, CT dell'Italia U2: è scomparsa oggi a 30 anni la figlia Valentina, ragazza che sin dalla nascita era affetta da una grave forma di tetraparesi spastica, come riporta il Corriere dello Sport. Un grande dramma che colpisce l'allenatore ad interim della Nazionale di Calcio, una delle personalità più autentiche del mondo del calcio, e la sua famiglia: la moglie Paola con cui è legato da oltre 40 anni e gli altri due figli della coppia.

In passato, in diverse interviste, Silvio Baldini aveva parlato del rapporto speciale con la figlia Valentina, indicandola come pilastro, bussola e punto di riferimento della sua vita. "Valentina mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio", ha più volte ripetuto l'allenatore. La redazione di MilanNews.it esprime le sue condoglianze a mister Silvio Baldini, alla moglie Paola, ai figli e a tutti gli affetti vicini e lontani di Valentina.