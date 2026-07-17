Primo Piano Dalla Croazia: anche Ibra ha chiamato due volte Modric per convincerlo a restare al Milan. Decisione vicina

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Dopo Cardinale e Amorim, anche Ibrahimovic ha telefonato a Modric per dirgli che tutti al Milan vogliono la sua permanenza. A breve la decisione del croato

Ancora pochi giorni e poi finalmente Luka Modric comunicherà la sua decisione sul suo futuro: resterà al Milan per un'altra stagione, andrà a giocare da un'altra parte o lascerà il calcio giocato e magari tornerà al Real Madrid come dirigente o collaboratore tecnico di Mourinho? Da settimane il club di via Aldo Rossi sta facendo di tutto per convincerlo a rimanere. E dopo il patron Gerry Cardinale e il neo tecnico Ruben Amorim, è sceso in campo anche Zlatan Ibrahimovic che lo ha chiamato per dirgli di restare.

MILAN, ANCHE IBRAHIMOVIC HA CHIAMATO MODRIC

Lo riferisce il quotidiano sportivo croato Sportske Novosti che spiega che lo svedese, che ora ricopre il ruolo di consigliere del numero uno di RedBird, ha telefonato due volte a Modric e gli ha ripetuto che tutti in casa rossonera vogliono la sua permanenza al Milan. Luka ha sempre ripetuto nelle scorse settimane che avrebbe preso una decisione solo dopo la fine del Mondiale, ora è già passato qualche giorno dall'eliminazione della Croazia e dunque a breve renderà ufficiale la sua scelta. Un ruolo fondamentale nella scelta del campione croato lo avrà certamente anche la sua famiglia.

MILAN, AMORIM SPINGE PER LA PERMANENZA DI MODRIC

Il Milan resta in attesa, consapevole di aver fatto il massimo per convincere Modric a proseguire per un altro anno con la maglia rossonera. Anche Amorim, nuovo allenatore milanista, si è mosso in prima persona e ha parlato più volte con il centrocampista perchè lo vuole assolutamente in rosa: "È un giocatore che vogliamo tenere, ho parlato con lui due volte. Se serve posso andare a parlarci ancora, non mi stanco. È incredibile, è un punto di riferimento per noi. Non vi dico che farà tutte le partite, ma vogliamo contare su Modric per la prossima stagione. Il board ha parlato con lui, io ho parlato con lui: credo di riaverlo tra qualche giorno, ora deve riposare dopo il Mondiale" le parole del portoghese durante la sua conferenza stampa di presentazione. A Casa Milan la pensano tutti così, ma l'ultima parola spetta a Modric che a brevissimo svelerà finalmente il suo futuro.