Pasotto: "A Milanello aleggia ancora lo spettro di Allegri. O meglio, aleggia in particolare sopra l'armadietto di Rabiot"

vedi letture

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Adrien Rabiot, centrocampista francese del Milan.

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Adrien Rabiot, centrocampista francese del Milan: "A Milanello aleggia ancora lo spettro di Allegri. O meglio, aleggia in particolare sopra l'armadietto di Adrien. Il tonfo dello scorso campionato, fra i vari problemi, ha portato infatti anche alla separazione dell'ex allenatore col suo giocatore prediletto, affetto ovviamente ricambiato dal diretto interessato. La prima cosa a cui tutti hanno pensato in quei giorni di fine maggio è stata "ecco, ora fra i vari big in partenza ci sarà anche Rabiot, che ovviamente seguirà Allegri ovunque andrà". Poi, però, Cardinale ha iniziato una fase di interventismo in prima persona che è piaciuta all'esterno ma soprattutto all'interno del mondo rossonero".

Rabiot ha un contratto saldo con il Milan

"E chi - ha spiegato Pasotto sul futuro di Rabiot - aveva già messo in conto di salutare, quanto meno ha messo tutto in stand by. Rabiot peraltro è legato al Diavolo da un contratto fino al 2028 e quindi, anche volendo, non avrebbe tutta questa agevolezza nel liberarsi. Comunque, da quel che filtra negli ultimi giorni, non ci sarebbe questa volontà di scisma. E' però una situazione che va affrontata, appianata e sgombrata subito da ogni possibile equivoco".