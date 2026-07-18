Bonanni crede in Amorim: "Tra Allegri e Spalletti punto sul portoghese"

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Sulle frequenze di TMW Radio Massimo Bonanni ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sul tecnico rossonero Ruben Amorim

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni ha parlato anche di Milan, soffermandosi in modo particolare su Amorim e sul fatto che il tecnico portoghese possa rilanciare sé stesso e la formazione rossonera nella prossima stagione.

Celik passa alla Juventus, soffiandolo alla Roma. Cosa perde Gasperini?

"Celik credo che sia stato uno dei più continui quest'anno alla Roma. È un giocatore valido, che nel corso della sua permanenza nella Capitale è arrivato in sordina, ma che alla fine si è confermato come uno dei più costanti. È un buon acquisto per la Juventus. Non sarà un fenomeno, ma dove lo metti sa stare e ha giocato in un ambiente in cui è stato sempre massacrato, ma in cui alla fine si è tolto delle soddisfazioni. Che la Juventus poi debba fare altri acquisti prioritari è vero, ma ripeto che il turco a parametro zero rappresenta un buon colpo".

Fra Amorim, Allegri e Sarri quale allenatore pensi possa rilanciarsi nel prossimo campionato?

"Io punto su Amorim. Secondo me il Milan è la squadra da cui ci si aspetta di più".