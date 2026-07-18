Bonanni crede in Amorim: "Tra Allegri e Spalletti punto sul portoghese"
Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni ha parlato anche di Milan, soffermandosi in modo particolare su Amorim e sul fatto che il tecnico portoghese possa rilanciare sé stesso e la formazione rossonera nella prossima stagione.
Celik passa alla Juventus, soffiandolo alla Roma. Cosa perde Gasperini?
"Celik credo che sia stato uno dei più continui quest'anno alla Roma. È un giocatore valido, che nel corso della sua permanenza nella Capitale è arrivato in sordina, ma che alla fine si è confermato come uno dei più costanti. È un buon acquisto per la Juventus. Non sarà un fenomeno, ma dove lo metti sa stare e ha giocato in un ambiente in cui è stato sempre massacrato, ma in cui alla fine si è tolto delle soddisfazioni. Che la Juventus poi debba fare altri acquisti prioritari è vero, ma ripeto che il turco a parametro zero rappresenta un buon colpo".
Fra Amorim, Allegri e Sarri quale allenatore pensi possa rilanciarsi nel prossimo campionato?
"Io punto su Amorim. Secondo me il Milan è la squadra da cui ci si aspetta di più".
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