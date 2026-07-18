Impallomeni: "Ho la sensazione che Amorim possa andare bene, lo vedo che ha grande voglia"

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Stefano Impallomeni, ex calciatore e opinionista, si è così espresso a TMW Radio sulle squadre di Serie A che hanno cambiato allenatore.

Stefano Impallomeni, ex calciatore e opinionista, si è così espresso a TMW Radio sulle squadre di Serie A che hanno cambiato allenatore: "Il Napoli si deve rilanciare, così come Allegri. Il vero rilancio però è quello del Milan, con un quinto posto deludente. Ho la sensazione che Amorim possa andare bene, lo vedo che ha grande voglia. Sarri più difficile, ma anche lui può farcela".

Le parole di Cardinale in conferenza

"In un mese abbiamo fatto sei mesi di meeting. Tutto questo per rivedere il rapporto tra tecnico e la società. Noi vogliamo riportare il Milan al suo grande e glorioso passato, ed è importante per tutti: noi giochiamo per vincere. Non è che ci mettiamo a giocare per non perdere. Questo deve essere il nostro nuovo stile. Deve essere un calcio eccitante, bello da guardare. Voglio creare una nuova cultura. Stop col passato. Sono qui adesso, sono il responsabile in prima linea. Ma dietro di me c’è tutto un team. Abbiamo lavorato a lungo per avere Ruben come pietra miliare del nostro team, che ha grande profondità. È importantissimo parlare di queste persone. Ho preso le mie persone migliori e le ho portate nella casa del Milan. Faremo in modo che le azioni che faremo parleranno da sole”.