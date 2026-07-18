De Grandis: “Leao si è allontanato dal Milan. Gila fa fare il salto di qualità, Ramos deve diventare leader”

vedi letture

De Grandis su Leao, Gila e Goncalo Ramos

Intervenuto a Calciomercato - L’Originale, Stefano De Grandis ha parlato di Rafa Leao e del fatto che il giocatore abbia espresso la volontà di cambiare squadra e dei due nuovi acquisti Gila e Gonçalo Ramos. Queste le sue parole.

“Leao all’inizio della stagione si è allontanato e ha chiesto di andare via, non è facile, dipende anche dal sistema di gioco, se non hai le ali lo devi lasciar andare via. Non so se bastano Gila e ramos, Gila è un difensore velocissimo quindi va fare il salto di qualità. Goncalo è forte però deve far i gol e diventare uomo squadra”