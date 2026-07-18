De Grandis: “Leao si è allontanato dal Milan. Gila fa fare il salto di qualità, Ramos deve diventare leader”
MilanNews.it
De Grandis su Leao, Gila e Goncalo Ramos
Intervenuto a Calciomercato - L’Originale, Stefano De Grandis ha parlato di Rafa Leao e del fatto che il giocatore abbia espresso la volontà di cambiare squadra e dei due nuovi acquisti Gila e Gonçalo Ramos. Queste le sue parole.
“Leao all’inizio della stagione si è allontanato e ha chiesto di andare via, non è facile, dipende anche dal sistema di gioco, se non hai le ali lo devi lasciar andare via. Non so se bastano Gila e ramos, Gila è un difensore velocissimo quindi va fare il salto di qualità. Goncalo è forte però deve far i gol e diventare uomo squadra”
Pubblicità
News
17/07 Il vivaio incassa anche a distanza di anni: dalla Fifa quasi un miliardo di dollari ai club formatori
ESCLUSIVE MN
Primo PianoESCLUSIVA MN - Miroslav Tanjga: “Quante sfuriate tra Berlusconi e Mihajlovic. Sinisa non aveva paura di nessuno e gli diceva le cose in faccia… e con lui il Milan avrebbe vinto la Coppa Italia del 2016”
Primo PianoIngorgo all'uscita Milanello: 31 giocatori e 13 nomi da piazzare per costruire la rosa di Amorim
Primo PianoESCLUSIVA MN - Ag. Kostic: "Milan motivo di orgoglio per Andrej e la sua famiglia. Può essere già impattante in Serie A"
Luca SerafiniIl linciaggio di Adani. Cardinale, servirebbe “cedere” Ibra. Ripartire da Maignan e Rabiot
Franco OrdineFunziona (per ora) la sintonia tra Cardinale e Amorim. Rabiot e Modric due buone notizie
Modric, il mondo Milan attende il sì. Amorim e l'errore da non ripetere con un campione del suo calibro
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com