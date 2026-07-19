Ricordate Halilovic? Sta per andare in Iran al Persepolis

vedi letture

L'ex meteora rossonera Alen Halilovic sta per trasferirsi in Iran al Persepolis

Ricordate Halilovic? Quello che sarebbe dovuto essere uno dei wonderkid più importanti della passata generazione non ha avuto di certo una carriera all'altezza delle enormi aspettative. Il croato tra l'altro ha pure vestito la maglia del Milan, visto che Mirabelli lo aveva preso a parametro zero nell'estate del 2018. In rossonero solo tre presenze, tutte in Europa League, prima della cessione allo Standard Liegi in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto.

Dopo aver interrotto anticipatamente il prestito con la squadra belga, a settembre 2019 viene ingaggiato dall'Heerenveen in prestito per una stagione. Tornato al Milan anche dopo questo prestito risolve infine il contratto. Halilovic ha continuato a girare, senza mai trovare continuità: Birmingham City, Reading, Rijeka, Fortuna Sittard e ora Persepolis, con il croato che sta finalizzando il trasferimento alla società iraniana.