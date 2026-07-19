De Paola: "Amorim potrebbe essere il crac, ma dipende come si inserisce al Milan e che giocatori avrà"

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Paolo De Paola, su TMW Radio, ha parlato così di Amorim, Sarri e Allegri: "Credo che il clima ideale lo trovi Sarri, Amorim potrebbe essere il..."

Per il Milan è iniziato ufficialmente un nuovo ciclo. Il raduno di lunedì ha segnato l'avvio della preparazione alla stagione 2026/27, la prima con Ruben Amorim alla guida della squadra.

Il tecnico portoghese, scelto dalla proprietà e presentato da Gerry Cardinale, dovrà riportare entusiasmo e risultati dopo le difficoltà dell'ultima annata. I primi allenamenti serviranno a trasmettere la sua filosofia di gioco, mentre la società resta attiva sul mercato.

La dirigenza continua a cercare i rinforzi più adatti per completare la rosa. L'obiettivo è costruire una squadra competitiva per essere protagonista in Italia e in Europa.

Intanto Paolo De Paola, su TMW Radio, ha parlato così di Amorim, Sarri e Allegri: "Credo che il clima ideale lo trovi Sarri, Amorim potrebbe essere il crac ma dipende come si inserisce al Milan e che giocatori avrà. Ad Allegri non do chance. Posso sbagliare clamorosamente, ma ho la sensazione che Allegri abbia un limite nel dare una progressione a una squadra, anche se è la migliore che ha tra le mani. Il Napoli ha rosa competitiva, ADL gli prenderà qualcosa, da febbraio in poi si vedrà il vero valore di Allegri e del Napoli. Potrebbe anche partire bene, poi vedremo".