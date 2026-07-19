Espulsione Hincapie, Gimenez glissa: "Quello che succede in campo rimane in campo"
Non c'è timore di smentita: il Mondiale di Santiago Gimenez è stato terribilmente anonimo, se non per un episodio. Durante Ecuador-Messico il centravanti rossonero ha "causato" l'espulsione di Piero Hincapie grazie alla "legge Prestianni". Durante questo Mondiale un calciatore che si rivolge ad un avversario, durante un litigio verbale e con un evidente contesto di animosità, con la bocca coperta da una mano dovrà essere sanzionato dal direttore di gara con un'espulsione. E così è stato anche in questo caso.
Durante un evento in Messico un giovane tifoso della nazionale ha chiesto a Santi cosa fosse successo in quell'occasione, ma la risposta di Gimenez è rimasta sui generis: "Non posso dirlo, altrimenti sarebbe come rompere un codice. Quello che succede in campo rimane in campo".
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