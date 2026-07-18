Estupiñan verso l’Aston Villa, il Milan pensa a un colpo a parametro zero

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Per sostituire Pervis Estupinan, promesso sposo all'Aston Villa, il Milan starebbe valutando un colpo dal mercato degli svincolati

Pervis Estupinan è oramai prossimo al ritorno in Premier League. L'Aston Villa ha infatti già raggiunto un'intesa con l'esterno ecuadoriano, contattato direttamente da Unai Emery (CLICCA QUI per leggere l'anticipazione di MilanNews.it), suo ex allenatore al Villarreal. Nelle prossime ore i club proveranno a chiudere l'operazione: il Milan chiede circa 20 milioni di euro, mentre il club inglese non vorrebbe spingersi oltre i 15. Dopo una stagione deludente e il posto perso a favore del giovane Davide Bartesaghi, Estupinan potrebbe quindi lasciare i rossoneri.

Per sostituirlo, stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport, il club valuta il 32enne Raphael Guerreiro, svincolato dopo l'esperienza al Bayern Monaco. Il portoghese garantirebbe ad Amorim esperienza e grande duttilità tattica sulla sinistra.