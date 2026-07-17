Pulisic, il New York City si fa avanti: il Milan dice no
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Il New York City conferma il proprio interesse per Christian Pulisic, che però il Milan non ha alcuna intenzione di cedere
Stando a quanto riportato dai colleghi di ESPN il New York City FC, franchigia di MLS, ha confermato il proprio interesse per Christian Pulisic. Il club statunitense avrebbe anche già effettuato un tentativo per riportare in MLS l'esterno americano, approcciato nelle scorse settimane con un'offerta faraonica.
Il Milan, però, non è intenzionato a cdere il giocatore e ha respinto l'approccio iniziale. Pulisic, nei pensieri di Cardinale e Amorim, resta infatti un elemento centrale nel progetto tecnico rossonero.
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