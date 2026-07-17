Il Milan è fiducioso di avere in rosa sia Modric che Rabiot. Per Leao interessi solo dalla Turchia
In merito al futuro di Luka Modric, l'edizione odierna di SportMediaset su Italia Uno riferisce che continuano ad esserci segnali positivi sulla sua permanenza al Milan almeno per un'altra stagione. Sembrava dovesse essere questa la settimana per la firma del nuovo contratto, ma per il momento non è ancora arrivata. I rossoneri restano fiduciosi di avere in rosa sia lui che Adrien Rabiot, anche lui ritenuto importantissimo da Ruben Amorim. Occhio però al Napoli e al fatto che il francese vorrebbe giocare la Champions League.
Ancora da capire invece quale sarà il futuro di Christian Pulisic, mentre sarà sicuramente lontano dal Milan quello di Rafael Leao che nelle scorse settimane ha dichiarato che ritiene concluso il suo ciclo in rossonero. Al momento per il portoghese, che sogna di andare a giocare in Premier League o in Liga, si registrano interessi solo dalla Turchia.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan