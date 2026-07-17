Il Milan è fiducioso di avere in rosa sia Modric che Rabiot. Per Leao interessi solo dalla Turchia

Il Milan è fiducioso di avere in rosa sia Modric che Rabiot. Per Leao interessi solo dalla TurchiaMilanNews.it
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Oggi alle 14:23Calciomercato Milan
di Enrico Ferrazzi
Il Milan spera di convincere sia Modric che Rabiot a restare in rossonero. Leao è in uscita e piace in Turchia

In merito al futuro di Luka Modric, l'edizione odierna di SportMediaset su Italia Uno riferisce che continuano ad esserci segnali positivi sulla sua permanenza al Milan almeno per un'altra stagione. Sembrava dovesse essere questa la settimana per la firma del nuovo contratto, ma per il momento non è ancora arrivata. I rossoneri restano fiduciosi di avere in rosa sia lui che Adrien Rabiot, anche lui ritenuto importantissimo da Ruben Amorim. Occhio però al Napoli e al fatto che il francese vorrebbe giocare la Champions League. 

Ancora da capire invece quale sarà il futuro di Christian Pulisic, mentre sarà sicuramente lontano dal Milan quello di Rafael Leao che nelle scorse settimane ha dichiarato che ritiene concluso il suo ciclo in rossonero. Al momento per il portoghese, che sogna di andare a giocare in Premier League o in Liga, si registrano interessi solo dalla Turchia.