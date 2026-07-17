Calciomercato Milan, Moretto: "Ora è tutto nel congelatore: Amorim vuole testare alcuni ragazzi e la società aspetta offerte"

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Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso su X commentanto i tempi del calciomercato del Milan e la situazione attuale.

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso su X commentanto i tempi del calciomercato del Milan e la situazione attuale: "Mi piacerebbe parlarne ma in questo momento è tutto nel congelatore, Amorim vuole testare alcuni ragazzi e in ogni caso la società sta aspettando offerte per eventuali uscite. Appena esce qualcuno... vediamo".

Amorim al lavoro a Milanello

Fin dal primo allenamento davanti ai tifosi, Amorim ha messo in campo la squadra con il 3-4-2-1 che sarà il modulo di riferimento per questa stagione. Ma oltre al lavoro tecnico e tattico, il portoghese è un allenatore che dà grande importanza al gruppo e che dà tutto sé stesso per proteggere i suoi giocatori. Nel primo discorso di presentazione, il nuovo tecnico rossonero ha voluto entrare subito in sintonia con i suoi ragazzi: "Sono veramente contento di essere qu, davvero orgoglioso. Per qualsiasi cosa possiate avere bisogno, sono qui. Sono a disposizione. Per ogni discussione con altri giocatori vi difenderò, se avrete ragione. Ok, tutto qui". Amorim sarà sempre al fianco dei suoi giocatori, ma in cambio chiede massimo impegno e massima professionalità.