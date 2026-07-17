Zaniolo si è proposto al Milan ma il club rossonero non lo considera un primo obiettivo

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Il nome di Zaniolo è tornato in orbita Milan: in rotta con l'Udinese, il calciatore si è proposto al Milan che non lo considera una prima scelta

Come accade quasi ogni sessione di calciomercato, il nome di Nicolò Zaniolo torna a far parlare di sè. E come accade quasi in ogni sessione di calciomercato, il nome di Nicolò Zaniolo viene accostato al Milan. Attualmente il fantasista ex Roma è in rotta con l'Udinese con cui sembrava essere nato, dopo l'ultima stagione, un rapporto di amore sincero. E invece dopo il riscatto del giocatore da parte del club friulano dal Galatasaray, tutto è naufragato per colpa di un adeguamento di contratto che non è arrivato. Attualmente Zaniolo, tramite certificato medico, non si è presentato ai primi allenamenti stagionali.

ZANIOLO PROPOSTO AL MILAN: NON È UNA PRIMA SCELTA

La situazione tra Zaniolo e l'Udinese non è certo delle migliori. Non aiuta nemmeno il fatto che l'agente del calciatore, Claudio Vigorelli, stia proponendo il suo assistito a diversi club: Zaniolo è stato proposto anche al Milan. È un profilo che sicuramente piace ai rossoneri che cercano rinforzi anche nel ruolo dietro alla punta, allo stesso tempo però non è una prima scelta per Cardinale e il suo team. Tra l'altro, vista la situazione delicata con l'Udinese, il Milan non vuole intromettersi per rischiare di rovinare anche i rapporti con il club bianconero. Lo riporta oggi Tuttosport.