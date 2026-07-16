Paganini sul futuro di Pulisic: "Ha un'offerta dal New York, ma per me rimane al Milan"

vedi letture

Sulle frequenze di TMW Radio Paolo Paganini ha detto la sua sul futuro di Christian Pulisic, cercato con una certa insistenza dalla MLS

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista Paolo Paganini ha detto la sua sui più importanti temi d'attualità legati alla Serie A, soffermandosi anche sul futuro di Christian Pulisic, il quale avrebbe ricevuto una ricca offerta dalla MLS nel corso di questo Mondiale.

Che succederà al Napoli?

"Dipende dalle scelti che vuole fare Allegri. Lui vuole portare Rabiot al Napoli, Amorim lo vorrebbe tenere ma il giocatore vorrebbe andare da Allegri. Il Napoli deve abbassare il tetto ingaggi, c'è in uscita Anguissa, De Bruyne, ma ci sono problemi. Lobotka è una chance importante, è un pallino di Spalletti. Allegri ha un'idea di giocatori fisici in mezzo al campo, possono essere sacrificabili De Bruyne e Lobotka per diminuire anche il monte ingaggi".

E Pulisic?

"Ha un'offerta dal New York di 10 mln di ingaggio, ma per me rimane al Milan".