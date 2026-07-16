Ordine e la valutazione di Leao: "Se il Milan riuscirà a prendere 60 milioni dalla sua cessione? Difficile"
Intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha parlato così di Ruben Amorim e del suo impatto al Milan: "Amorim si porta dietro da una parte l'idea del calcio dominante, dall'altra però anche l'ombra del fallimento allo United. Dal punto di vista umano, aver preso questa botta in testa a Manchester gli può servire. Ora si dovrà misurare con un calcio diverso, con giocatori che conosce e con un ambiente che fa in fretta a bruciare gli idoli o a santificarli".
In merito al futuro di Rafael Leao e dell'arrivo in rossonero di Gonçalo Ramos, Ordine ha invece dichiarato: "Dovrebbe andare via, il problema è trovare chi lo prende. E' questo il vero punto. Se il Milan riuscirà a prendere 60 milioni di euro dalla sua cessione? Faccio fatica a pensarlo. L'iper valutazione di Gonçalo Ramos? Sono rimasto sorpreso. L'allenatore ha chiesto un attaccante, ha fatto il nome di Gonçalo Ramos, Cardinale è andato e senza discussioni lo ha preso. Mi ricorda quello che aveva fatto il primo Berlusconi con Donadoni".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan