Calciomercato Il Milan non stacca gli occhi da Karetsas: profilo che piace tantissimo

vedi letture

Il Milan continua a seguire da molto vicino Konstantinos Karetsas, talento greco del Genk che piace tantissimo al club rossonero

Il Milan, dopo aver concluso le trattative in tempo record per centravanti e difensore, vuole andare a coprire anche un altro ruolo divenuto prioritario: quello della trequarti. Diversi i nomi fatti in queste settimane ma ce ne è uno che ritorna in voga oggi grazie alle indiscrezioni riportate da Matteo Moretto: si tratta di Konstantinos Karetsas, talento cristallino classe 2007 del Genk che è cercato anche dal Borussia Dortmund ma da cui il Milan non stacca gli occhi.

KARETSAS RESTA NOME IN ENTRATA: PIACE TANTISSIMO AL MILAN

L'aggiornamento di Matteo Moretto su Konstantinos Karetsas, trequartista greco che milita nel Genk in Belgio: "Per il Milan teniamo anche il nome di Karetsas: il 2007 greco del Genk resta un nome in entrata che piace tantissimo al Milan. Nelle ultime settimane non se ne stava più parlando ma lo riaccendiamo in orbita Milan, nonostante la trattativa con il Borussia Dortmund: il club rossonero resta in corsa, ha avuto contatti recenti per Karetsas. Occhio a questa pista".