Raimondi su Foden al Milan: "Ci sono tanti fattori e diverse condizioni che devono essere messe assieme"

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Claudio Raimondi, giornalista di SportMediaset, si è così espresso a MilanNews.it sulla clamorosa idea Foden per il mercato del Milan.

Claudio Raimondi, giornalista di SportMediaset, si è così espresso a MilanNews.it sulla clamorosa idea Foden per il mercato del Milan: "Ci sono tanti fattori e diverse condizioni che devono essere messe assieme. Foden ha un solo anno di contratto con il Manchester City e il Milan, se dovesse cedere Leao alle cifre che chiede, cioè 50-60-70 milioni di euro, potrebbe davvero pensare al grande colpo. L'ingaggio tra i due è lo stesso. L'agente lo sta proponendo un po' in giro, anche perché Foden vuole rilanciarsi dopo aver perso la titolarità a Manchester e la nazionale, non essendo rientrato tra i convocati per il Mondiale".

Zaniolo non rientra, invece, nei piani

Per lo stesso ruolo di Foden nelle ultime ore è stato proposto anche Nicolò Zaniolo, in rotta con l'Udinese. A bussare alle porte del Milan è stato l'agente Claudio Vigorelli: il club rossonero al momento però non vuole approfondire, un po' perché il calciatore italiano non è la prima scelta e un po' perché non vuole intromettersi in una questione irrisolta e delicata tra giocatore e club bianconero. Se i rapporti dovessero continuare a deteriorarsi fino a spezzarsi, con il giocatore messo eventualmente fuori rosa, allora il Milan potrebbe pensare di fare un tentativo per un giocatore che comunque piace.