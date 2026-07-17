Il Milan è tra le cinque squadre che hanno speso di più in Europa (quindi nel mondo)

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Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul calciomercato del Milan, per il quale sono già stati spesi oltre 100 milioni.

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul calciomercato del Milan, per il quale sono già stati spesi oltre 100 milioni con gli acquisti di Goncalo Ramos e di Mario Gila: "Il Milan non ha mai speso 200 milioni in un'estate e dopo due settimane di mercato è già a 100: oltre 70 milioni stanziati per Gonçalo Ramos, 30 milioni per Mario Gila. Non raddoppierà? Va bene ma lo sforzo è evidente: comprare subito per prendere i primi obiettivi... e se è necessario pagare un po' di più, si paga. Risultato: a quattro giorni dalla fine del Mondiale, il Milan è tra le cinque squadre che hanno speso di più in Europa (quindi nel mondo). Ovviamente, è anche primo in Italia.

Come nasce l'accelerazione? Nasce in una data: 25 maggio 2026. E con una persona: Gerry Cardinale. GC quel giorno ha licenziato tutto il management e ha deciso di prendere in prima persona le decisioni strategiche del Milan, come mai aveva fatto prima. I due mesi successivi hanno confermato: Cardinale ha scelto Amorim, ha parlato con i candidati al ruolo di capo dell'area tecnica e ha schiacciato personalmente il bottone verde per Gonçalo Ramos e Mario Gila".