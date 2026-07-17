Sabatini preoccupato: "Tutti sanno che il Milan deve vendere e quindi ti strozzano sul prezzo. Ha rischiato"

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Sandro Sabatini, giornalista e opinionista, si è così espresso sul canale Youtube di Carlo Pellegatti sul calciomercato del Milan.

Sandro Sabatini, giornalista e opinionista, si è così espresso nell'appuntamento settimanale di "Incudine o Martello" sul canale Youtube di Carlo Pellegatti sul calciomercato del Milan: "Prima di cedere comunque il Milan ha comprato e questo va dato atto a Cardinale. Il Milan ha comprato anche a costo di rischiare molto, perché adesso tutti sanno che devi vendere e quindi ti strozzano sul prezzo. Il Milan ha rischiato. La Juventus non ha fatto così. E non stiamo parlando dell'Inter, stiamo parlando della squadra che è arrivata quinta e della squadra che è arrivata sesta in campionato, che saranno unite anche dal percorso comune in Europa League, quindi da una finale di stagione che è stato, se per fallimento si intende non centrare l'obiettivo, fallimentare per entrambe. Una delle due è ripartita e con uno slancio sorprendente, ed è il Milan.

L'episodio della settimana è stato l'arrivo con l'elicottero di Gerry Cardinala a Milanello. Che non mi vengano a raccontare che era soltanto per il traffico, dai. È un gesto comunque voluto, di potere, di dimostrazione, di manifestazione, di grandezza, di potenza. È stato un segnale senza accezioni negative, senza voler dare nulla di negativo, è stato un segnale forte perché il paragone con Berlusconi è stato inevitabile".