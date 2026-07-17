Milan, Lucumi entra nel radar: possibile duello con la Juventus
Il Milan continua a lavorare per rinforzare la difesa. Dopo l'arrivo di Gila, un secondo innesto dipenderà eventualmente dalla partenza di Fikayo Tomori, cercato soprattutto dal Coventry City. Riportano i colleghi de La Gazzetta dello Sport che tra i profili valutati dal club rossonero è emerso anche quello di Jhon Lucumì, centrale colombiano del Bologna. Il difensore può giocare sia in una linea a quattro sia come braccetto sinistro nella retroguarda a tre di Ruben Amorim.
Lucumì non rinnoverà il contratto in scadenza con il Bologna nel giugno 2027. Scaduta la clausola da 28 milioni di euro, il club felsineo valuta il centrale sui 25 milioni di euro. Sul giocatore resta avanti la Juventus, mentre Bournemouth e Nottingham Forest seguono interessate la situazione.
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