Krosche sull'interesse del Milan: "Mi sono impegnato con l'Eintracht e qui mi sento a mio agio"

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Markus Krosche, a Kicker, ha parlato dell'interesse per lui dei rossoneri: "Su questo dirò solo una cosa, mi sono impegnato molto chiaramente con l'Eintracht"

Con il raduno di lunedì il Milan ha inaugurato ufficialmente la stagione 2026/27, la prima che vedrà Ruben Amorim alla guida della squadra.

Il tecnico portoghese, fortemente voluto dalla proprietà e presentato da Gerry Cardinale, dovrà rilanciare il progetto rossonero dopo un'annata complicata. I primi allenamenti saranno dedicati alla costruzione dell'identità tattica, mentre la società prosegue il lavoro sul mercato.

L'obiettivo è rafforzare la rosa con innesti mirati per competere ai massimi livelli. Nel frattempo Markus Krosche, a Kicker, ha parlato dell'interesse per lui dei rossoneri: "Su questo dirò solo una cosa, mi sono impegnato molto chiaramente con l'Eintracht Francoforte, quindi tutto il resto non era e non è un argomento per me al momento. Non ho mai commentato nessuna voce, mi attengo a questo. Sono sotto contratto con l'Eintracht e mi sento molto a mio agio qui".