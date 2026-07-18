Amorim blinda i big: il Milan respinge gli assalti per Pulisic
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Amorim blinda Christian Pulisic, cercato con insistenza nel corso di queste settimane dal New York City FC in MLS
Ruben Amorim ha chiesto alla dirigenza di confermare i principali riferimenti della rosa: Luka Modric, Maignan, Rabiot e Pulisic, sul quale resta forte l'interesse della MLS, con il New York City FC pronto a presentare un'offerta economicamente importante al numero 11 rossonero.
Il giocatore, però, non considera ancora conclusa la propria esperienza europea e non sembra intenzionato a tornare, almeno per ora, negli Stati Uniti. Anche il Milan mantiene una posizione netta in merito a questo discorso: Pulisic non è in vendita perché ritenuto centrale nel nuovo progetto tecnico, al punto che il club avrebbe anche già respinto tutti i sondaggi ricevuti in queste settimane.
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