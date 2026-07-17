Di Marzio: “Idea Hojberg per il MIlan, Foden non rientra nei parametri”
Di Marzio sul mercato del Milan
A Calciomercao - L'Originale, Di Marzio ha fatto il punto sul mercato in entrata dei rossoneri. Queste le sue parole
“Io penso che succederà ancora, il Milan è vigile, attento a captare eventuali opportunità dopo che Amorim avrà capito e studiato la rosa che ha a disposizione e avrà studiato i giocatori che sono rientrati dai prestiti. Hojberg è un’opzione per il centrocampo, in uscita dal Marsiglia. In questi giorni gira il nome di Foden: abbiamo fatto le nostre verifiche ma i parametri di stipendio e salario non rientrano nelle possibilità del Milan e di quelle messe a diosposizne da cardinale”.
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