Letizia sconsolato: "Leao non ha mezza offerta. E pensare che un mese fa parlava in maniera sciagurata..."

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso nel corso del suo editoriale su Sportitalia sul futuro di Rafael Leao.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso nel corso del suo editoriale su Sportitalia sul futuro di Rafael Leao: "Al 15 luglio, i fatti raccontano una realtà inconfutabile: il Milan è l’unica squadra ad aver messo, dal mercato, due titolari nella sua formazione. Chiaramente non deve passare inosservato il centro della questione: essendo arrivati quinti, con un fallimento, era anche (con la Juve) la squadra che ne aveva maggiormente bisogno. Verissimo. Ma non per questo era dovuto o scontato".

Il Milan e la grana Leao

"Leao - ha spiegato Letizia - non ha nemmeno mezza offerta, zero, e questo la dice lunga sul suo valore agli occhi del mondo. Un mese fa il portoghese si esponeva, in maniera sciagurata, pubblicamente parlando di Liga e Premier; oggi bisogna sperare che qualcuno in Arabia abbia, entro fine agosto, qualche milione da buttare. D’altronde il Mondiale ha raccontato che Leao è solo la riserva di un altro oggetto di scherno dei milanisti, quel Joao Felix che almeno in Saudi Pro League è una stella. Il Milan ha fissato una cifra intorno ai 60 milioni, ma la logica racconta che, pur di liberarsi di questo problema, in via Aldo Rossi farebbero volentieri anche uno sconto del 20-30%. In tempo di saldi, speriamo che qualche emiro (o turco), in cerca più di fumo che di arrosto, ci pensi".