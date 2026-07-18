Calciomercato Baiocchini: "Fofana e Loftus in partenza: Hojbjerg potrebbe interessare"

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Pierre-Emile Hojbjerg è entrato nel radar del Milan: può interessare nel caso in cui vengano ceduti Fofana e Loftus che sono in partenza

Un nome emerso nelle ultimissime ore come possibile rinforzo per il Milan è quello del centrocampista danese del Marsiglia Pierre-Emile Hojbjerg. Classe 1995 con un passato rilevante soprattutto al Tottenham, è in uscita dal club francese e potrebbe essere una soluzione per il mercato rossonero qualora dovessero esserci delle uscite nelle prossime settimane. Questo è quello che riferisce il collega Manuele Baiocchini, intervenuto in studio su Sky Sport 24 nel momento dedicato al calciomercato.

FOFANA E LOFTUS IN PARTENZA, HOJBJERG PUÒ INTERESSARE AL MILAN

Il commento di Manuele Baiocchini sulle strategie di calciomercato del Milan. "Il Milan sta valutando l'inserimeno ti Hojbjerg anche in considerazione del fatto che lì a centrocampo le cose potrebbero cambiare. Amorim si deve rendere conto dei giocatori che ha a disposizione in rosa prima di fare altre operazioni. Giocatori come Fofana e Loftus-Cheek sono in partenza e se dovessero andare in via, Hojbjerg ricopre quella zona di campo e potrebbe certamente interessare"