Calciomercato MN - Ag. Kostic: "Quando il Milan ti chiama, semplicemente non puoi dire di no"

vedi letture

L'agente di Andrej Kostic, il procuratore Darko Ristic, ha parlato delle motivazioni che hanno spinto il centravanti montenegrino a scegliere il Milan

Tra i volti nuovi che stanno popolando Milanello in questi primi giorni di lavoro della nuova stagione, c'è anche quello di Andrej Kostic, centravanti montenegrino classe 2007 arrivato dal Partizan Belgrado. Sfruttando l'assenza di Gonçalo Ramos e gli altri attaccanti ancora in vacanza, il talento balcanico insieme a Francesco Camarda saranno le due prime punte almeno nella prima amichevole a Glasgow contro il Celtic. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Darko Ristic, agente del giovane attaccante. Un estratto delle sue dichiarazioni.

QUANDO TI CHIAMA IL MILAN, SEMPLICEMENTE NON PUOI DIRE DI NO

Le parole di Darko Ristic, agente di Andrej Kostic, sul perché il centravanti montenegrino ha scelto il Milan: "C’è stato un interesse concreto da parte di diversi club, sia prima sia durante la sessione invernale di calciomercato. Ma siamo sinceri: il Milan è uno dei club più grandi del calcio mondiale. Quando una società come il Milan ti chiama, semplicemente non puoi dire di no. Siamo stati tutti davvero felici che questa opportunità sia arrivata proprio dai rossoneri. Per Andrej, per la sua famiglia e per me è stato un momento di grande orgoglio".