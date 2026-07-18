MN - Ag. Kostic: "Quando il Milan ti chiama, semplicemente non puoi dire di no"
Tra i volti nuovi che stanno popolando Milanello in questi primi giorni di lavoro della nuova stagione, c'è anche quello di Andrej Kostic, centravanti montenegrino classe 2007 arrivato dal Partizan Belgrado. Sfruttando l'assenza di Gonçalo Ramos e gli altri attaccanti ancora in vacanza, il talento balcanico insieme a Francesco Camarda saranno le due prime punte almeno nella prima amichevole a Glasgow contro il Celtic. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Darko Ristic, agente del giovane attaccante. Un estratto delle sue dichiarazioni.
QUANDO TI CHIAMA IL MILAN, SEMPLICEMENTE NON PUOI DIRE DI NO
Le parole di Darko Ristic, agente di Andrej Kostic, sul perché il centravanti montenegrino ha scelto il Milan: "C’è stato un interesse concreto da parte di diversi club, sia prima sia durante la sessione invernale di calciomercato. Ma siamo sinceri: il Milan è uno dei club più grandi del calcio mondiale. Quando una società come il Milan ti chiama, semplicemente non puoi dire di no. Siamo stati tutti davvero felici che questa opportunità sia arrivata proprio dai rossoneri. Per Andrej, per la sua famiglia e per me è stato un momento di grande orgoglio".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan