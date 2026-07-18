Pellegatti: “Il Leeds è su Musah, ma Amorim lo vuole valutare per la prossima stagione”
MilanNews.it
Carlo Pellegatti parla di Musah, tra l’interessamento del Leeds e le valutazioni di Amorim.
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato dell'interesse del Leeds per Musah e della volontà di Amorim di valutare lo statunitense per un'eventuale conferma il prossimo anno. Queste le sue parole.
"Il Leeds cerca Musah, ma Musah è osservato speciale da Ruben Amorim che si augura di trovargli una collocazione. Un giocatore che può avere delle sfaccettature interessanti che il Milan non ha saputo magari cogliere. Il fatto però che abbia giocato poco nel Milan, ma soprattutto poi anche nell'Atalanta, chiaramente ci fa pensare che dobbiamo augurarci che Amorim riesca a vedere qualcosa in lui perché fino adesso ha fatto vedere veramente poco, un giocatore assolutamente normale.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Le più lette
1 Pasotto sul futuro di Rabiot: "Da quel che filtra negli ultimi giorni, non ci sarebbe questa volontà di scisma"
2 Giudice su Foden al Milan: "Un'altra operazione alla Ramos desterebbe perplessità. Nessuno in Italia può permetterselo"
3 Fonseca e la frecciata a Theo e Leao: "Se qualcuno, pure forte, non meritava, con me non giocava, perché nessun calciatore è più grande del Milan"
17/07 Il vivaio incassa anche a distanza di anni: dalla Fifa quasi un miliardo di dollari ai club formatori
Primo Piano
Primo PianoIngorgo all'uscita Milanello: 31 giocatori e 13 nomi da piazzare per costruire la rosa di Amorim
Primo PianoESCLUSIVA MN - Ag. Kostic: "Milan motivo di orgoglio per Andrej e la sua famiglia. Può essere già impattante in Serie A"
Primo PianoAthekame, la freccia che Amorim può accendere: i precedenti Porro e Nuno Mendes fanno ben sperare
Luca SerafiniIl linciaggio di Adani. Cardinale, servirebbe “cedere” Ibra. Ripartire da Maignan e Rabiot
Franco OrdineFunziona (per ora) la sintonia tra Cardinale e Amorim. Rabiot e Modric due buone notizie
Modric, il mondo Milan attende il sì. Amorim e l'errore da non ripetere con un campione del suo calibro
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com