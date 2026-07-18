Pellegatti: “Il Leeds è su Musah, ma Amorim lo vuole valutare per la prossima stagione”

vedi letture

Carlo Pellegatti parla di Musah, tra l’interessamento del Leeds e le valutazioni di Amorim.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato dell'interesse del Leeds per Musah e della volontà di Amorim di valutare lo statunitense per un'eventuale conferma il prossimo anno. Queste le sue parole.

"Il Leeds cerca Musah, ma Musah è osservato speciale da Ruben Amorim che si augura di trovargli una collocazione. Un giocatore che può avere delle sfaccettature interessanti che il Milan non ha saputo magari cogliere. Il fatto però che abbia giocato poco nel Milan, ma soprattutto poi anche nell'Atalanta, chiaramente ci fa pensare che dobbiamo augurarci che Amorim riesca a vedere qualcosa in lui perché fino adesso ha fatto vedere veramente poco, un giocatore assolutamente normale.