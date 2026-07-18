Pasotto avvisa: "Gli oltre 100 milioni spesi non significano che il Milan sia diventato un club di Premier dal portafoglio illimitato"

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Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su un imperativo che Cardinale sta imponendo al nuovo corso del Milan.

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su un imperativo che Cardinale sta imponendo al nuovo corso del Milan: "Nelle ultime settimane i tifosi rossoneri si stanno dando di gomito: quel centinaio di milioni messi sul tavolo per portare a casa nei tempi più rapidi possibili Gonçalo Ramos e Gila hanno ingolosito la gente milanista e cambiato la percezione collettiva dopo anni in cui spesso gli obiettivi sfumavano dopo tira e molla estenuanti per qualche manciata di euro. Questo però non significa che il Milan sia diventato un club di Premier dal portafoglio illimitato: Cardinale ha cambiato marcia, ma la filosofia del creare valore in casa propria resta una linea guida da perseguire.

Ed è uno degli aspetti che il numero uno di RedBird ha sottolineato con vigore nei primi incontri con la nuova dirigenza: i giovani talenti vanno coltivati, presi per mano e non smarriti per strada. Cardinale, in particolare, non ha digerito il caso Liberali, lasciato andare l'estate scorsa. Tant'è vero che il club rossonero ha provato a riportarlo a casa, senza riuscirci nonostante il patron in persona lo abbia contattato per convincerlo. D'altra parte la prosecuzione del progetto seconda squadra serve proprio a quello. E il cospicuo numero di ragazzi aggregati da Amorim in questa prima parte del lavoro estivo è la prova del nove".