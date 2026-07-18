Bianchin: "Se mi devo sbilanciare, mi immagino Gila più da braccetto di destra e mi aspetto un centrale dal mercato"

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Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso a MilanVibes sulle mosse di mercato in difesa del Milan.

Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso a MilanVibes sulle mosse in difesa del Milan: "A Gila Amorim ha fatto fare entrambi i ruoli, quindi lo vedremo probabilmente in tutte e due le posizioni. Se mi devo sbilanciare, me lo immagino più da braccetto di destra e mi aspetto un centrale in arrivo dal mercato, anche perché già lo scorso anno la società era orientata in tal senso. È vero che Odogu, se restasse, potrebbe coprire entrambe le zone, ma spero per lui che vada a giocare per capire che tipo di giocatore è e quanto vale. Quindi, per chiudere: spero in un suo impiego da braccetto e in un arrivo come centrale.”

Il commento di Bianchin al raduno

"È stato - ha spiegato il giornalista - un raduno sotto decibel: senza curva c’era un tappeto sonoro soft, più lounge che rock. Però credo si siano viste cose interessanti. Sapevamo che Amorim avrebbe voluto giocare col 3-4-2-1 e l’abbiamo visto proprio schierato, pulito, con concetti chiari. Lui parla molto, invitava a ricominciare l’azione da dietro quando non era pulita o un passaggio finiva in fallo laterale. Alcune cose le abbiamo capite prestissimo: ovviamente è il primo giorno di scuola, è sempre presto, ma mi hanno colpito questi aspetti. Dai singoli, molti hanno apprezzato Comotto, Camarda e Kostic, sì, è vero, ma resta pur sempre un primo giorno.”