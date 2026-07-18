Pellegatti: “Al Milan 15/18 milioni per Estupinan, da capire quando verrà chiusa la trattativa”
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Pellegatti rivela le ultime sulla trattativa Milan-Aston Villa per Estupinian
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti commenta le ultime notizie relative alla trattativa tra Milan e Aston Villa per Estupinian. Queste le sue parole.
"Continuano le trattative per Estupinian all'Aston Villa. L'accordo tra giocatore e Aston Villa c'è già, adesso bisogna capire quando si chiuderà la trattativa che vede il Milan cedere questo giocatore, per non meno, come vi ho detto tante volte, di 15-18 milioni. Con questi primi soldi il Milan inizia a diminuire il debito nato dai 100 milioni spesi per Gila e per Goncalo Ramos".
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