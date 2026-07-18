Pellegatti: “Al Milan 15/18 milioni per Estupinan, da capire quando verrà chiusa la trattativa”

Pellegatti: “Al Milan 15/18 milioni per Estupinan, da capire quando verrà chiusa la trattativa”MilanNews.it
Oggi alle 13:48Calciomercato Milan
di Andrea La Manna
Pellegatti rivela le ultime sulla trattativa Milan-Aston Villa per Estupinian

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti commenta le ultime notizie relative alla trattativa tra Milan e Aston Villa per Estupinian. Queste le sue parole.

"Continuano le trattative per Estupinian all'Aston Villa. L'accordo tra giocatore e Aston Villa c'è già, adesso bisogna capire quando si chiuderà la trattativa che vede il Milan cedere questo giocatore, per non meno, come vi ho detto tante volte, di 15-18 milioni. Con questi primi soldi il Milan inizia a diminuire il debito nato dai 100 milioni spesi per Gila e per Goncalo Ramos".